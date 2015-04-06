Нафта дорожчає на рішенні Саудівської Аравії підвищити ціни для Азії

Ціни на нафту продовжують зростати після рішення Саудівської Аравії підняти ціни для азіатських споживачів, сигналізуючи тим самим про відновлення світового попиту, свідчать дані торгів, пише Прайм.

Станом на середину дня вартість травневого ф'ючерсу на північноморську суміш Brent підвищувалася на 2,76% - до 56,51 долара за барель. Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зростала на 2,96% - до 50,64 долара за барель.

Саудівська Аравія, найбільший у світі експортер нафти, підвищила ціни на травневі поставки для Азії. З початку травня нафта марки Arab Light для азіатських покупців подорожчає ще на 0,3 долара за барель. Таким чином, знижка до середньої ціни на нафту складе 0,6 долара за барель. У 2014 році Саудівська Аравія різко знизила ціни, щоб зберегти частку ринку.

"Конкуренція за азіатський ринок досі залишається, хоча це також ознака того, що деякі виробники менш здатні конкурувати на ринку прямо зараз", - сказав агентству Рейтер старший аналітик нафтогазового ринку BMI Research Шуньлин Яп (Shunling Yap).

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Зростання цін у понеділок пов'язане також із корекцією після падіння на 5% минулого тижня. Зниження котирувань було за повідомленням про попередню угоду між Тегераном і "шісткою" світових держав щодо ядерної програми Ірану. Однак аналітики з Morgan Stanley вважають, що навіть якщо до червня буде досягнуто остаточної угоди, не варто очікувати впливу на фізичний ринок до 2016 року.

Крім того, вплив на динаміку цін також чинить зниження кількості діючих бурових установок у США. Американська нафтогазова компанія Baker Hughes повідомила, що минулого тижня кількість бурових знизилася на 11 - до 802 одиниць, що є мінімальним зниженням з грудня 2014 року.