«Енергоринок» залучив у «Ощадбанку» кредит на мільярд гривень

Державне підприємство «Енергоринок», оператор гуртового ринку електроенергії України, за результатами відкритого тендеру уклало договір з «Ощадбанком» на залучення двох кредитів на суму 500 млн грн строком на 1 рік.

Про це йдеться в повідомленні підприємства, опублікованому на сайті «Державні закупівлі».

«Енергоринок» залучив кредит з метою здійснення розрахунків з енергогенеруючими компаніями для підтримки останніми 100% розрахунків з вугільними підприємствами.

Згідно з повідомленням, договір укладений 31 березня.

Як повідомляв УНІАН, у середині березня «Енергоринок» за результатами відкритого тендеру вибрав "Ощадбанк" для залучення двох кредитів на суму 500 млн грн строком на 1 рік. За користування позиковими коштами підприємство заплатить «Ощадбанку» по 119 млн грн (238 млн грн за всю суму кредиту).

У тендері також приймав участь «Перший український міжнародний банк», який програв торги, зажадавши більшу суму за надання 500 млн грн кредитних коштів - 175 млн грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Енергоринок" виконує роль гуртового постачальника електричної енергії, розпорядника системи розрахунків гуртового ринку електричної енергії України.

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