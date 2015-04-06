Україна зупинила фінансування модернізації енергоблоків на окупованих територіях

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), зупинила нарахування інвестиційних складових за проектами реконструкції двох енергоблоків ДТЕК і двох енергоблоків «Донбасенерго», що знаходяться на окупованих територіях Донбасу.

Відповідні рішення закріплені у постановах НКРЕКП від 2 квітня.

Згідно з документами, комісія зупинила нарахування інвестскладових за проектами реконструкції енергоблоків №3, №4 Зуївської ТЕС, що входить до енергохолдингу ДТЕК, а також по енергоблоках №12, №13 Старобешівської ТЕС, що входить в «Донбасенерго».

Раніше інвестиційні складові враховувалися у тарифах на відпуск електроенергії даними компаніями.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України затвердило список електростанцій, які знаходяться на територіях, підконтрольних проросійським терористам, для припинення розрахунків з ними.

Згідно з документом, у зоні АТО знаходяться: Старобешівська ТЕС («Донбасенерго»), Зуївська ТЕС (ДТЕК, бізнесмена Ріната Ахметова), Зуївська експериментальна ТЕЦ, енергоустановки «Донецького метзаводу», «Ясинівського коксохімічного заводу», «Алчевського коксохімічного заводу», «Горлівського коксохімзаводу», «Макіївського метзаводу», «Алчевського меткомбінату», «Єнакіївського метзаводу», «Макіївкоксу», ТЕЦ ВАТ «Силур», енергетичні установки концерну «Стирол» (бізнесмена Дмитра Фірташа), комбінату «Каргіл» і «ТПК Укрсплав».

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 18 лютого доручив зупинити оплату електроенергії, вироблюваної на станціях, які знаходяться в зоні АТО.