Ціни на нафту сьогодні зранку почали падати
09:11, 07 квітня 2015Енергетика
1929
Напередодні нафта помітно подорожчала.
REUTERS
Світові ціни на нафту незначно знижуються, пише Газета.ru.
На 8.40 за київським часом вартість травневого ф'ючерсу на нафту марки Brent опустилася на 0,31% і становила $57,58 за барель.
Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилася на 0,84%, до $51,70 за барель.
Читайте такожНа нафтовому родовищі на Сахаліні сталася аварія, нафта розлилася на тисячі квадратних метрівРаніше повідомлялося, що ціни на нафту зростають у межах 5% на тлі того, що Саудівська Аравія підвищує ціни на паливо для азіатських країн через зростання попиту.
Напередодні вартість нафти марки WTI піднялася на 6,1%.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter