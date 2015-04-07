Ціни на нафту сьогодні зранку почали падати

Світові ціни на нафту незначно знижуються, пише Газета.ru.

На 8.40 за київським часом вартість травневого ф'ючерсу на нафту марки Brent опустилася на 0,31% і становила $57,58 за барель.

Ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI знизилася на 0,84%, до $51,70 за барель.

Читайте такожНа нафтовому родовищі на Сахаліні сталася аварія, нафта розлилася на тисячі квадратних метрівРаніше повідомлялося, що ціни на нафту зростають у межах 5% на тлі того, що Саудівська Аравія підвищує ціни на паливо для азіатських країн через зростання попиту.

Напередодні вартість нафти марки WTI піднялася на 6,1%.