"Газпром" продає свої активи в Європі

Про це ТАСС повідомили три галузеві джерела.

За словами джерела, близького до російської монополії, у "Газпрому" є кілька пропозицій про придбання її частки в VNG. Друге джерело в галузі підтвердило наміру "Газпрому" продати цей пакет акцій.

VNG є газорозподільною компанією Німеччини, яка займається продажем газу не тільки в ФРН, але і в Австрії, Італії, Чехії, Словаччині та Польщі.

VNG реалізує проекти з видобутку газу в Норвегії, а також володіє підземними сховищами.

Читайте такожЄвропейський газ у першому кварталі коштував Україні на $33 дешевше за російський

Пакет "Газпрому" готова купити німецька EWE, яка восени минулого року придбала 15,79% пакет VNG у головного партнера російської монополії в Європі - німецької Wintershall, консолідувавши тоді 63,69%. Блокуючий пакет акцій VNG належить кільком комунальним господарствам Німеччини.

Читайте такожПрибуток "Газпрому" впав у 3,3 разу

Джерело уточнило, що хоча угода ще не завершена, але домовленості з EWE про продаж пакета вже підписані. Вартість пакета може скласти близько 200 млн євро, виходячи з угоди Wintershall і EWE в 320 млн євро за 15,79% акцій VNG.