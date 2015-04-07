"Газпром" продає свої активи в Європі
"Газпром" виставив на продаж 10,5-процентну частку в німецькій газорозподільної компанії Verbundnetz Gas (VNG) у рамках реалізації нової стратегії згортання своєї присутності в Європі.
Про це ТАСС повідомили три галузеві джерела.
За словами джерела, близького до російської монополії, у "Газпрому" є кілька пропозицій про придбання її частки в VNG. Друге джерело в галузі підтвердило наміру "Газпрому" продати цей пакет акцій.
VNG є газорозподільною компанією Німеччини, яка займається продажем газу не тільки в ФРН, але і в Австрії, Італії, Чехії, Словаччині та Польщі.
VNG реалізує проекти з видобутку газу в Норвегії, а також володіє підземними сховищами.
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Пакет "Газпрому" готова купити німецька EWE, яка восени минулого року придбала 15,79% пакет VNG у головного партнера російської монополії в Європі - німецької Wintershall, консолідувавши тоді 63,69%. Блокуючий пакет акцій VNG належить кільком комунальним господарствам Німеччини.
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Джерело уточнило, що хоча угода ще не завершена, але домовленості з EWE про продаж пакета вже підписані. Вартість пакета може скласти близько 200 млн євро, виходячи з угоди Wintershall і EWE в 320 млн євро за 15,79% акцій VNG.