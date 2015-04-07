Єврокомісія: тристоронні газові переговори пройдуть 14 квітня в Берліні

Європейська комісія підтверджує, що наступна тристороння зустріч України, Росії та ЄК щодо вирішення спірних газових питань відбудеться 14 квітня в Берліні.

Про це у вівторок у Брюсселі повідомила прес-секретар віце-президента з питань Енергетичної союзу Мароша Шевчовича Анна-Кайса Ітконен (Anna-Kaisa Itkonen).

«Я можу підтвердити наступний раунд тристоронніх переговорів між комісією, Росією і Україною в наступний вівторок у Берліні, це 14 квітня», - сказала вона.

Ітконен нагадала, що темою переговорів буде ціна на газ, заповнення Україною підземних газових сховищ газом і фінансова підтримка України.

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Як раніше повідомляв УНІАН, увечері 1 квітня НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу до України за ціною 248 дол. за тис. кубометрів. За словами міністра енергетики України Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на сьогодні становить близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо.

На чергових тристоронніх переговорах у Берліні Україна хоче домовитися з «Газпромом» про продовження «зимового пакету» до весни 2016 року.