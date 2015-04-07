Рада зобов'язала Кабмін розробити закони про постачання електроенергії в зону АТО

Верховна РРада ухвалила закон про внесення змін до закону України "Про електроенергетику" щодо особливостей регулювання відносин у сфері енергетики на території проведення антитерористичної операції (№ 2375).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 249 народних депутатів із 335 зареєстрованих у сесійній залі.

Законом вносяться зміни до частини 4 статті 23 Закону "Про електроенергетику", згідно з якими особливості регулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов'язаних з продажем електричної енергії з оптового ринку електричної енергії України на тимчасово окуповану територію і на територію, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, а також відносин, пов'язаних з виробництвом, передачею, розподілом, постачанням, купівлею, продажем і використанням електроенергії на тимчасово окупованій території та на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, встановлюються Кабінетом міністрів України.

Перелік населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, визначає уряд.

Читайте такожРФ продовжує поставляти газ на окупований Донбас, але хоче отримувати гроші від УкраїниКабінет міністрів має протягом 15 днів з дня набрання чинності законом розробити та внести на розгляд Верховної Ради проекти законів на виконання вимог та реалізацію положень цього закону; прийняти нормативно-правові акти на виконання цього закону; привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом.

Крім того, Кабмін має забезпечити прийняття органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають із цього закону; приведення нормативно-правових актів органів виконавчої влади у відповідність із законом.