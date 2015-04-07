«Роснефть» через санкції та низькі ціни заморозить будівництво СПГ-заводу на Сахаліні

Західні санкції і падіння цін на скраплений природний газ (СПГ) змусять «Роснефть» відкласти реалізацію проекту «Далекосхідний СПГ», повідомляє агентство Reuters з посиланням на свої джерела.

Раніше передбачалося, що завод, здатний щорічно виробляти по 5 млн т СПГ, почне роботу вже в 2018 році, однак, за словами джерел Reuters, цей термін більше не вважається реальним.

Співрозмовник Reuters в «Роснефти» пояснив, що закінчення реалізації проекту через брак фінансування та падіння цін може бути відкладено на строк від трьох до п'яти років. За даними іншого джерела, затримка становитиме близько двох років, передає РБК.

«Це не сюрприз, 2018 рік ніколи не розглядався в якості остаточного терміну завершення проекту. І все, що сталося, - зниження цін на СПГ, падіння попиту, економічна криза - тільки підтвердили це», - пояснив співрозмовник агентства.

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Попит на СПГ в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні зростав у 2010-2014 роках, однак з тих пір ціни на нього в регіоні помітно впали.