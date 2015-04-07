Україна з початку року імпортувала вугілля на $405 мільйонів

Україна в січні-березні 2015 року імпортувала кам'яного вугілля і антрациту на загальну суму 405,231 млн дол., повідомляє Державна фіскальна служба.

Згідно з даними відомства, найбільшими постачальниками вугілля для України в січні-березні 2015 року були Росія, США і ПАР.

Імпорт вугілля з Росії за три місяці 2015 в грошовому вираженні становив 153,867 млн дол., зі США – 106,408 млн дол., із ПАР – 45,14 млн дол. На інші країни припадає 99,815 млн дол.

Експорт кам'яного вугілля і антрациту в січні-березні 2015 року в грошовому вираженні становив 8,308 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, Україна планує в квітні вивезти з шахт, розташованих на окупованих територіях Донбасу, близько 500 тис. тонн вугілля.

Запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій з 29 березня по 5 квітня скоротилися на 19,2% - до 720,9 тис. тонн із 892 тис. Тонн.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період відчуває гострий дефіцит енергетичного вугілля. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції й «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

Україна в 2014 році імпортувала кам'яного вугілля і антрациту на загальну суму 1,773 млрд дол.