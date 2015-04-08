Україна в березні скоротила споживання газу на 10%

Україна в березні 2015 року скоротила споживання природного газу порівняно з березнем 2014 на 10,4% - до 3537 млн куб. м, йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».

Як зазначили в компанії, промисловість, ТКЕ і бюджетні установи перевищили ліміти споживання газу на 16%.

«Зазначені категорії використовували 2 033 млн куб. м газу за запланованого обсягу 1 748,7 млн куб. м», - йдеться в повідомленні.

При цьому населення використовувало за березень 2015 року 1,503 млрд куб. м, що на 13% менше, ніж за відповідний період минулого року.

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Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості України прогнозує, що загальний обсяг споживання газу в країні в 2015 році становитиме близько 40 млрд кубометрів.

Загалом за підсумками 2014 Україна скоротила споживання природного газу порівняно з 2013 роком на 16% - до 42,6 млрд куб. м з 50,4 млрд кубометрів роком раніше.