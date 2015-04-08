Саудівська Аравія збільшила виробництво нафти до рекордного рівня

Саудівська Аравія збільшила в березні виробництво нафти до рекордного рівня - 10,3 млн бар. в день, передає Reuters з посиланням на міністра нафтової промисловості Алі аль-Нами.

Це стало реакцією на несподівано високий попит іноземних нафтопереробників і підвищення можливостей видобутку в країні, вважають аналітики. Аль-Нами не пояснив причини збільшення видобутку нафти в минулому місяці.

З початку 1980-х років настільки високий видобуток фіксувався в Саудівській Аравії лише в серпні 2013 року, коли він досяг 10,2 млн бар. на добу, пише РБК.

Міністр нафтової промисловості королівства заявив в Ер-Ріяді, що виробництво нафти в країні залишиться на рівні 10 млн бар. в добу.

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Аналітики вважають, що Саудівська Аравія, яка контролює близько 10% світового нафтового ринку, намагається зберегти на ньому лідерські позиції, конкуруючи з американськими сланцевими буровиками і російськими нафтовими компаніями.