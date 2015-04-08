Світові ціни на нафту знову перейшли до зниження

Ціни на нафту знизилися більш ніж на 1% у зв'язку з різким підвищенням запасів нафти в США і рекордним видобутком у Саудівській Аравії, пише Рейтер.

Сьогодні вранці ф'ючерси на Brent подешевшали на $0,89 до $58,21 за барель, а ф'ючерси на WTI - на $1,02 до $52,96. У вівторок ціна американського еталона WTI наблизилася до максимальної позначки цього року завдяки прогнозу Управління енергетичної інформації щодо уповільнення зростання видобутку в США і підвищення світового попиту на нафту.

Запаси нафти в США минулого тижня зросли на 12,2 мільйона барелів, за даними Американського інституту нафти, за прогнозу підвищення на 3,4 мільйона барелів. Офіційні дані Управління з енергетичної інформації будуть опубліковані в середу.

Саудівська Аравія в березні підвищила видобуток до рекордного рівня 10,3 мільйона барелів на добу, і, за словами міністра нафтової промисловості Алі аль-Наїмі, середньодобовий видобуток найближчим часом буде близьким до 10 мільйонів барелів. Наїмі знову повідомив, що королівство готове "поліпшити" ціни, але тільки за участю країн, що не входять в ОПЕК.

"ОПЕК не стане знижувати видобуток. Навпаки, видобуток може навіть зрости з урахуванням Ірану", - написав у звіті старший економіст енергетичного ринку ABN Amro Ханс ван Кліф.

Відразу після досягнення принципової угоди про ядерну програму Ірану чиновники з цієї країни вирушили до Китаю для обговорення поставок нафти та інвестицій в Іран. Аналітики, проте, відзначають, що Ірану навряд чи вдасться значно підвищити експорт нафти до 2016 року.