Виставлена ціна покупки газу «Нафтогазом» в «Укрнафти» є заниженою - експерт
Виставлена ціна покупки газу Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» у найбільшої нафтовидобувної компанії країни «Укрнафти» 10 млрд кубометрів «блакитного палива» в період 2006-2011 років є значно заниженою.
Таку думку в коментарі УНІАН висловив старший аналітик інвесткомпанії Dragon Capital Денис Саква.
«За законодавством, «Нафтогаз» може рахувати за ціною, виставленою Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ). Але ціна, яка виставлялася НКРЕ, дійсно дуже низька», - сказав Саква.
Експерт зазначив, що сторонам доведеться сісти за стіл переговорів, аби досягти компромісного рішення за ціною.
За словами Сакви, навіть якщо сторони домовляться про ціну в 100 доларів за тисячу кубометрів, то борг «Нафтогазу» становитиме близько 1 млрд доларів.
«Таких грошей у «Нафтогазу» зараз немає і заплатити він їх не зможе», - сказав експерт, додавши, що можливо сторони домовляться про розстрочення виплат.
У разі відсутності домовленостей, за словами старшого аналітика інвесткомпанії Dragon Capital, «Укрнафта» спробує шукати захисту в судах.
«Укрнафта може спробувати блокувати збори в судах, наприклад, домагаючись заборони надавати реєстр акціонерів», - додав експерт.
Як повідомляв УНІАН, 30 березня «Нафтогаз України» опублікував аудовану компанією Deloitte&Touche звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках.
Вперше у звітності найбільший енергетичний держхолдинг України визнав, що використовував 10 млрд кубометрів газу, які належать «Укрнафті».
При цьому «Нафтогаз» вважає, що борг «Укрнафті» за спожитий обсяг газу становить 3,7 млрд грн.
У свою чергу «Укрнафта» вважає, що використовувати для оцінки боргу ціни, встановлені НКРЕКП, не можна, оскільки в 2006-2007 рр. ціни на природний газ "Укрнафти" не регулювалися, а постанови НКРЕКП про встановлення цін на газ "Укрнафти" в 2008-2011 роках були скасовані у судовому порядку.
Не погасивши свій обов'язок, «Нафтогаз» вимагає від «Укрнафти» сплати дивідендів у розмірі 3,799 млрд грн.
За прогнозами НБУ, в 2015 році середня ціна на імпортний газ буде становити 287,1 дол. за тис. кубометрів.
У 2014 році «Нафтогаз» закуповував імпортний газ за ціною від 360 до 385 доларів за тисячу кубометрів.