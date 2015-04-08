Виставлена ціна покупки газу «Нафтогазом» в «Укрнафти» є заниженою - експерт

Таку думку в коментарі УНІАН висловив старший аналітик інвесткомпанії Dragon Capital Денис Саква.

«За законодавством, «Нафтогаз» може рахувати за ціною, виставленою Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики (НКРЕ). Але ціна, яка виставлялася НКРЕ, дійсно дуже низька», - сказав Саква.

Експерт зазначив, що сторонам доведеться сісти за стіл переговорів, аби досягти компромісного рішення за ціною.

За словами Сакви, навіть якщо сторони домовляться про ціну в 100 доларів за тисячу кубометрів, то борг «Нафтогазу» становитиме близько 1 млрд доларів.

«Таких грошей у «Нафтогазу» зараз немає і заплатити він їх не зможе», - сказав експерт, додавши, що можливо сторони домовляться про розстрочення виплат.

У разі відсутності домовленостей, за словами старшого аналітика інвесткомпанії Dragon Capital, «Укрнафта» спробує шукати захисту в судах.

«Укрнафта може спробувати блокувати збори в судах, наприклад, домагаючись заборони надавати реєстр акціонерів», - додав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня «Нафтогаз України» опублікував аудовану компанією Deloitte&Touche звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках.

Вперше у звітності найбільший енергетичний держхолдинг України визнав, що використовував 10 млрд кубометрів газу, які належать «Укрнафті».

При цьому «Нафтогаз» вважає, що борг «Укрнафті» за спожитий обсяг газу становить 3,7 млрд грн.

У свою чергу «Укрнафта» вважає, що використовувати для оцінки боргу ціни, встановлені НКРЕКП, не можна, оскільки в 2006-2007 рр. ціни на природний газ "Укрнафти" не регулювалися, а постанови НКРЕКП про встановлення цін на газ "Укрнафти" в 2008-2011 роках були скасовані у судовому порядку.

Не погасивши свій обов'язок, «Нафтогаз» вимагає від «Укрнафти» сплати дивідендів у розмірі 3,799 млрд грн.

За прогнозами НБУ, в 2015 році середня ціна на імпортний газ буде становити 287,1 дол. за тис. кубометрів.

У 2014 році «Нафтогаз» закуповував імпортний газ за ціною від 360 до 385 доларів за тисячу кубометрів.