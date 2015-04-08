Прибуток «Газпрому» впав на 70%

У Федеральній митній службі Росії повідомили про падіння прибутків «Газпрому» від експорту газу упродовж січня-лютого до 7,4 мільярдів доларів, пише «Радіо Свобода».

За повідомленням російських митників, експорт газу скоротився з 37,4 мільярда кубів, як це було у січні-лютому 2014 року, до 27,5 мільярда у нинішньому році. З цього обсягу 18,7 мільярдів кубів російського газу було експортовано за межі країн СНД і 8,8 – у межах цієї співдружності.

У Федеральній митній службі Росії також наголосили, що з січня минулого року середня ціна газу впала з 334 доларів за тисячу кубів до 269.

Нагадаємо, увечері 1 квітня Україна підписала нову угоду на купівлю газу у Росії на другий квартал 2015 року. Ціна газу згідно з цими домовленостями становить 247,18 доларів за тисячу кубометрів, це на кілька доларів нижче від ціни, за якою Україна могла отримати паливо в реверсному режимі від європейських партнерів. У першому кварталі цього року Україна купувала російський газ по 329 доларів.

Від 1 квітня перестав діяти так званий «зимовий пакет» домовленостей про постачання газу між «Нафтогазом» і «Газпромом», які були досягнуті минулої осені у тристоронньому форматі, з участю Єврокомісії.

Міністр енергетики України Володимир Демчишин сподівається, що на тристоронніх переговорах за участю ЄС 14 квітня вдасться остаточно юридично закріпити умови закупівлі російського газу на період до кінця майбутнього опалювального сезону 2015-16 років.