Яценюк хоче, аби Фірташ і Льовочкін платили за користування газорозподільними мережами

Кабінет міністрів України в межах наведення порядку на ринку постачання та розподілу газу вимагає перевести на платну основу процес використання державних газорозподільних мереж, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«У парламенті ми чекаємо ухвалення закону про ринок природного газу, - сказав Яценюк. - Нагадаю, що у нас виявляється практично всі газові розподільні мережі - це державна власність. І за дивним збігом обставин, облгази, які належать до групи Фірташа-Льовочкіна (бізнесмена Дмитра Фитраша і народного депутата Сергія Льовочкіна - УНІАН) безкоштовно користуються всіма газорозподільними мережами, які перебувають у державній власності. Уряд вимагає ухвалення закону, який передбачає виключне право користування такими газорозподільними мережами на платній основі. Платіть державі гроші».

Яценюк висловив сподівання, що парламент прийме позицію уряду. «І ми закінчимо безкоштовне масове використання газорозподільних мереж, і всі приватні облгази будуть платити державі орендні платежі за використання державних розподільних мереж. Закон у парламенті має голосуватися в четвер», - підкреслив глава уряду.

Він додав, що Кабмін повертає контроль за паливними компаніями. «І тепер ми повертаємо контроль над усіма газорозподільними мережами, які потрапили в приватні руки, але які належать державі й держава не отримала за користування жодної копійки грошей»,- резюмував Яценюк.

Як раніше повідомляв УНІАН, дочірня компанія Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» - «Газ України» має намір встановити контроль над розподільними мережами обласних газорозподільних компаній, більша частина яких належить українському бізнесмену Дмитру Фірташу.

«Газ України» в лютому 2015 року подав позов в Адміністративний суд Києва до Кабінету міністрів із вимогою скасувати постанову №770 від 2012 року, якою були передані облгазам у безоплатне оперативне управління мережі.

Структури бізнесмена Дмитра Фірташа, за даними ЗМІ, контролюють понад 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ перебуває під домашнім арештом у Відні.