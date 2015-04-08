Фонд ЄБРР може виділити Україні до 100 мільйонів євро на енергоефективність

Дочірній фонд Європейського банку реконструкції та розвитку «Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності та екології Е5Р» готовий виділити до 100 млн євро на проекти енергоефективності в Україні.

Про це повідомив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на засіданні уряду в середу.

«Є фонд Е5Р, який чекає відповідних інструментів і готовий надати 100 млн євро на цей ринок (підвищення енергоефективності - УНІАН), що дасть робочі місця на наших підприємствах і стимулює економіку», - сказав Зубко.

За словами глави Мінрегіону, паралельно з наданням фінансової допомоги європейські партнери нададуть експертів з реалізації проектів у сфері підвищення енергоефективності.

«Це будуть не тільки інвестиції, а й експертна допомога. Точно так само, як ми залучаємо німецьких експертів для будівництва доріг, німецькі експерти з енергоефективності братимуть участь у реалізації наших проектів», - наголосив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, уряд України розраховує на підтримку дочірнього фонду Європейського банку реконструкції та розвитку «Східноєвропейське партнерство з питань енергоефективності та екології Е5Р» у 16 енергозберігаючих інфраструктурних проектах в сфері ЖКГ.

Плановані енергозберігаючі інфраструктурні проекти Е5Р торкнуться житлово-комунального господарства в Дніпродзержинську, Кривому Розі та Лозовій.

Також фонд планує реалізацію великого проекту в сфері ЖКГ у Полтаві, який у подальшому буде розширено і на інші міста.