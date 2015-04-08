СБУ проводить обшук в одному з офісів "Нафтогазу"

У Службі безпеки підтверджують факт проведення слідчих дій в одному із офісів НАК ”Нафтогаз України” за дорученням Генеральної прокуратури.

Читайте такожВиставлена ціна покупки газу «Нафтогазом» в «Укрнафти» є заниженою - експерт

Читайте такожСБУ

Водночас джерело у Генпрокуратурі повідомило УНІАН, що ”справу розслідує Головне слідче управління Генпрокуратури в рамках розслідування справи по ”Укренерго”. При цьому співрозмовник агентства не зміг уточнити, про що саме в обох випадках іде мова.

Довідка УНІАН. НЕК «Укренерго» здійснює експлуатацію магістральних і міждержавних ліній електропередач, а також централізовану диспетчеризацію Об`єднаної енергосистеми країни. НЕК є державним підприємством, перебуває у підпорядкуванні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.