«Дочку» компанії «Надра України» хочуть позбавити можливості видобувати газ на родовищі у Львівській області

Згідно з повідомленням, компанія «Нафтогазрембуд-1» хоче зобов'язати в судовому порядку Державну службу геології та надр України визнати отримання спеціального дозволу на користування надрами Тинівского газового родовища. Відповідна справа розглядається в Окружному адміністративному суді Києва.

«Під час попереднього засідання 31 березня суд не взяв до уваги і відхилив клопотання ДП «Західукргеологія» про витребування документів», - зазначають у компанії.

Також повідомляється, що 7 квітня відбулося чергове слухання справи, в ході якого суд відхилив клопотання компанії «Західукргеологія» про припинення судового провадження, оскільки паралельно розглядається інший позов підприємства про визнання протиправним та скасування рішення Львівської облради про узгодження видачі спецдозволу компанії «Нафтогазрембуд-1» .

У «Надра України» наголосили, що 9 квітня відбудеться чергове судове засідання, на якому Окружний суд Києва може прийняти рішення не на користь держави.

«Оформлення спеціального дозволу на видобуток вуглеводнів на ТОВ« Нафтогазрембуд-1 »або будь-яке з приватних підприємств, означає крадіжку у держави права на видобуток вуглеводнів. Оскільки, тільки маючи спеціальний дозвіл будь-яка юридична особа має право на розробку природних ресурсів в Україні », - зазначили в держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН, компанія «Надра України» через суди повернула у свою власність всі часткові участі в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які в період 2010-2013 років були неправомірно відчужені на користь компанії «Голден Деррік» пов'язаної з оточенням екс- президента Віктора Януковича.

Довідка УНІАН. "Західукргеологія" єдине в галузі багатопрофільне підприємство, що здійснює весь комплекс геологорозвідувальних робіт на всі види корисних копалин.

Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн ​​тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекти на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.