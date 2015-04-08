Теплогенеруючі компанії зобов`яжуть встановлювати лічильники на вході в будинки



Про це заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на брифінгу за результатами засідання уряду.

«Сьогодні на засіданні уряду прем`єр-міністр дав доручення НКРЕКП зобов`язати ліцензіатів (теплогенеруючі компанії - УНІАН) за свій рахунок встановлювати теплові лічильники на вході в будинки», - сказав Зубко.

За словами глави Мінрегіону, таке рішення дасть змогу зменшити витрати населення на комунальні послуги.

«Майже всі теплогенеруючі компанії, 96%, на виході зі своїх підприємств вже встановили засоби обліку. На сьогодні вони не зацікавлені в тому, щоб на вході в будинок встановлювалися такі теплові лічильники, оскільки за категорією вони отримують більше грошей, ніж у разі наявності лічильника», - сказав Зубко.

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Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, в рамках виконання меморандуму з ключовим кредитором країни - Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня поточного року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 разу - до 3600 грн за тисячу кубометрів палива при споживанні до 200 куб. м газу.

В період міжсезоння - з 1 травня до 30 вересня - вартість природного газу становитиме 7188 грн за тисячу кубометрів, незалежно від обсягів споживання.

Також з 1 квітня буде підвищено тариф на теплопостачання для населення - на 72%, до 537,2 грн за Гкал.

Крім того, НКРЕКП з 1 березня 2015 року підвищила роздрібні тарифи на електроенергію для енергопостачальних підприємств на 5% і затвердила рішення про підвищення мінімального тарифу на електроенергію для населення на 19% з 1 квітня 2015 року і в 3,5 разу - середнього тарифу до березня 2017 року.