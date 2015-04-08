Керівників "Укртранснафти" і "Укргазвидобування" оберуть на конкурсі

Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу"

"НАК "Нафтогаз України" готує проведення конкурсу на заміщення посад постійних керівників ПАТ "Укртранснафта" та ПАТ "Укргазвидобування", - йдеться в повідомленні.

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Умови проведення цих конкурсів будуть оголошені після узгодження окремою постановою Кабінету Міністрів.