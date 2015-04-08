Путін дозволив "Газпрому" не штрафувати Україну за недобір газу

Про це він заявив на зустрічі з главою "Газпрому" Олексієм Міллером, повідомляє ТАСС.

"Україна звернулася з проханням не пред'являти їй штрафи за умовою "бери і плати". Ми пішли назустріч і написали листа у "Нафтогаз України" про те, що "Газпром" не буде пред'являти штрафи в найближчі три місяці. Але Україна просить продовжити термін дії цього звільнення", - заявив Міллер.

Читайте такожРФ погрожує Україні судом за відмову оплачувати поставки газу на окупований Донбас

"Зважаючи на складне становище української економіки, потрібно піти назустріч партнерам. І ще один момент - потрібно забезпечити безперебійні поставки газу всім партнерам", - сказав Путін.

"Треба виходити з того, щоб наші партнери відчували певну впевненість у наших намірах зберігати нормальні ділові стосунки. І, безумовно, ми ніколи цього не робили, і щоб у них була впевненість, що ми не будемо цього робити в майбутньому і використовувати наші економічні зв'язки як якийсь важіль при вирішенні інших питань, які з економікою не пов'язані", - сказав Путін.