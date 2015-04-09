Нафта сьогодні зранку торгується різноспрямовано

Світові ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку.

Про це повідомляє Газета.ru.

Станом на 8.10 за київським часом вартість травневого ф'ючерсу на нафту марки Brent знижувалася на 0,07% і становила $56,05 за барель.

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Ціна травневих ф'ючерсів на нафту WTI зросла на 1,15%, до $51,00 за барель.