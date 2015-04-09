Нафта сьогодні зранку торгується різноспрямовано

09:16, 09 квітня 2015
Енергетика
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Ціни на нафту марки Brent падають, WTI - зростають.

REUTERS

Світові ціни на нафту демонструють різноспрямовану динаміку.

Про це повідомляє Газета.ru.

Станом на 8.10 за київським часом вартість травневого ф'ючерсу на нафту марки Brent знижувалася на 0,07% і становила $56,05 за барель.

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Ціна травневих ф'ючерсів на нафту WTI зросла на 1,15%, до $51,00 за барель.

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