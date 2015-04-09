Путін боїться, що ціна газу для України буде занадто низькою

Президент РФ Володимир Путін заявляє, що знижки на газ для України повинні використовуватися таким чином, щоб ціна була зіставною з ціною для сусідніх з Україною країн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, про це він сказав на зустрічі з головою «Газпрому» Олексієм Міллером напередодні увечері.

«Щодо знижок, то їх потрібно використовувати таким чином, щоб ціна для України була зіставною з регіональними цінами, маю на увазі сусідні з Україною країни», - сказав Путін.

«Давайте будемо виходити з того, щоб наші партнери відчували впевненість у наших намірах, зберігайте нормальні, ділові стосунки. І, безумовно, ми ніколи цього не робили - щоб у них була впевненість, що ми не будемо цього робити в майбутньому: не будемо використовувати наші економічні зв'язки як якийсь важіль при вирішенні інших питань, які з економікою не пов'язані. Тому орієнтуйтеся на те, щоб дотримуватися і строго виконувати всі вимоги контракту 2009 року, безумовно», - додав він.

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У свою чергу, Міллер нагадав, що з 1 квітня діє нова ціна на поставки російського газу до України в 247,18 дол. за тис. куб. м. Це ціна з урахуванням знижки, надана урядом РФ за рахунок мита.

«Рішення прийнято строком на три місяці, хоч Україна зверталася з проханням надати знижку на триваліший період», - сказав Міллер.

За його словами, рішення про тримісячний термін пов'язане з тим, що на даний час спостерігається дуже висока волатильність на ринку газу.

«Ми розуміємо, що ті тенденції, які на сьогодні складаються на нафтовому ринку, можуть і різко змінитися і в принципі можуть ще більше посилитися з точки зору зниження. Такі ризики існують, тому рішення про розмір знижки в кінцевому підсумку може бути прийняте лише в прив'язці до реального рівня ціни, який складатиметься через квартал. В іншому разі є ризики того, що ціна на поставки газу в Україну буде нижчою, ніж ціна споту, і значно нижчою за рівень цін країн - сусідів України», - сказав Міллер.

Він також нагадав, що «Газпром» відмовився від «принципу бери або плати» щодо України. З цим рішенням погодився також Путін.

«Я згоден, маючи на увазі складне становище в українській економіці - потрібно піти партнерам назустріч. І ще один момент: потрібно забезпечити безперебійну поставку всім партнерам, у тому числі й на південний схід України», - заявив Путін.

Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський «Газпром» підписали додаткову угоду до контракту на постачання газу, згідно з яким дію «зимового пакету» продовжено до кінця червня 2015 року.

Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що «Газпром» не буде вимагати оплати штрафів за правилом «бери або плати» за поставки газу в II кварталі 2015 року, хоча раніше голова Міненерго Російської Федерації Олександр Новак стверджував, що Росія має намір постачати з 1 квітня газ Україні за принципом «бери або плати», який закладено в контракті 2009 року.

1 квітня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову від 31 березня №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більше 100 доларів за тисячу кубометрів.