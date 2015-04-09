Україна продовжує скорочувати імпорт газу з ЄС після зниження ціни Росією

Україна з початку квітня в багато разів скоротила добові обсяги імпорту природного газу з Угорщини й Польщі після укладення нового контракту між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» з ціною російського палива на 20-30 дол. нижчою від європейської.

Як повідомили в держкомпанії «Укртрансгаз», станом на 7 квітня добове надходження газу з Польщі й Угорщини становило 0,904 і 1 тис. куб. м відповідно.

«При цьому треба відзначити, що імпорт природного газу зі Словаччини проходить у стабільному технологічному режимі - станом на сьогоднішній ранок 38 млн куб. м на добу», - повідомив керівник прес-служби «Укртрансгазу» Максим Белявський.

Як відомо, пропускна здатність угорського газового маршруту для України становить близько 16 млн куб. м на добу, а польського - 4,5 млн кубометрів газу на добу.

За даними угорського оператора ГТС, добові обсяги поставок газу в Україну наприкінці березня становили від 4,6 млн куб. м до 7,2 млн куб. м. Після укладення ввечері 1 квітня нового газового контракту між «Нафтогазом» і «Газпромом» імпорт «блакитного палива» 2 квітня скоротився до 1,909 млн кубометрів, а з 3 по 5 квітня становив майже 0,7 млн кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» 2 квітня переказав російському «Газпрому» перший транш у розмірі 30 млн дол. як попередню оплату за постачання природного газу за новим контрактом.

Увечері 1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на поставку російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів. За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на сьогодні становить близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, попри зниження ціни на російське паливо.