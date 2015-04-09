Транзит російського газу через Україну 7 квітня досяг рекорду цього року

Транзит російського газу територією України до Європи і Молдови 7 квітня 2015 року досяг рекордних з початку цього року 194,3 млн кубометрів.

Згідно з оперативними даними держкомпанії «Укртрансгаз», транзит газу в Молдову 7 квітня становив 9,46 млн кубометрів, а в країни ЄС – 184,84 млн кубометрів.

Транзит російського газу територією України 6 квітня становив 188,4 млн куб. м, середній обсяг транзиту газу з 1 по 5 квітня становив близько 184 млн кубометрів на добу.

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Як повідомляв УНІАН, на початку березня 2015 року російський «Газпром» несподівано звернувся до НАК «Нафтогаз України» із заявкою на транзит 174,3 млн куб. м газу, що означало збільшення на 58% лише за добу.

Транзит російського газу до країн Європейського Союзу через територію України за 2014 рік впав порівняно з 2013 роком на 29,1% - до 59,4 млрд куб. м, досягнувши мінімуму за всю історію газових відносин Росії й України.