У ЄК прокоментували наміри Греції приєднатися до "Турецького потоку"

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Брюсселі сказала прес-секретар віце-президента Єврокомісії з енергетичних питань Мароша Шефчовича Анна-Каіса Ітконен, коментуючи заяву прем'єр-міністра Греції Алексіса Ціпраса про зацікавленість Афін у будівництві на своїй території газопроводу "Турецький потік" .

"Що стосується оголошення російською стороною наміру будувати цей газопровід, наші служби зараз аналізують інформацію, яку ми отримали, щодо економічної життєздатності, регуляторної та законодавчої відповідності цих планів і можливих наслідків. У будь-якому разі Комісія очікує, що всі сторони будуть поважати і виконувати відповідне законодавство, включаючи, наприклад, вільний доступ і державні закупівлі", - заявила вона.

При цьому Ітконен відзначиила, що станом на сьогодні "це тільки розмови". "На цьому етапі для нас буде передчасно давати будь-які коментарі", - сказала прес-секретар.

Разом з тим представник ЄК відзначила, що Брюссель також очікує виконання зобов'язань в рамках вже існуючих контрактів.

Відповідаючи на запитання, чи порушили європейську єдність Греція і Угорщина, які підписали декларацію щодо «Турецького потоку», Ітконен нагадала, що у зустрічі в Будапешті брали участь п'ять країн, які підписали декларацію про співпрацю в енергетичній сфері: Угорщина, Греція, Македонія, Сербія і Туреччина. "ЄК була запрошена на цю зустріч як спостерігач, де ми взяли участь на технічному рівні експертів. Нам відомо про це, і ми також взяли до відома (підписану) декларацію. Наша позиція полягає в тому, що диверсифікація поставок ресурсів у регіон має ключову важливість", - сказала вона.

Ітконен відзначила, що саме диверсифікація поставок була проголошена в енергетичній стратегії ЄС, яка була затверджена главами держав минулого місяця. "Зважаючи на те, що цей регіон залишається дуже важливим для ЄК, ми ініціювали створення високого рівня робочої групи з питань газового з'єднання Центральної та Південно-Східної Європи, яка засідала на початку цього року. Робота зараз триває в підгрупах на технічному рівні, й наступна зустріч на високому рівні відбудеться в Хорватії в червні", - повідомила прес-секретар.

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Як повідомляв УНІАН, у січні в «Газпромі» заявили про плани перенаправити транзит газу до країн ЄС з України до Туреччини за допомогою нового газопроводу, який планується побудувати замість «Південного потоку».