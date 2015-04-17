Україна повинна протистояти інформатаці Росії в боротьбі за енергонезалежність - експерт

Про це на прес-конференції сказала директор з інформаційної підтримки та взаємодії зі ЗМІ та громадськістю Асоціації «Український ядерний форум» Ольга Кошарна.

«Масові публікації в ЗМІ насправді не відображають дійсності, а сіють паніку і спекулюють на страхах українського народу, який пережив Чорнобильську катастрофу», - сказала Кошарна.

Вона зазначила, що під різку і необґрунтовану критику потрапляють проекти зі зниження залежності української атомної енергетики від Росії, яка навіть через своє Міністерство закордонних справ намагається таким чином їх зупинити.

«МЗС жодної країни світу ніколи не коментує інженерні питання, які повністю перебувають у віданні експлуатуючої організації та національного органу регулювання ядерної радіаційної безпеки», - зазначила Кошарна.

За словами Кошарної, Україна в 2014 році почала активну підготовку до реалізації проектів в атомній енергетиці, які не вигідні Росії, але дають змогу збільшити українську енергонезалежність.

«РФ бореться за український ядерний ринок, який лише за свіжим ядерним паливом і послугами відпрацьованого ядерного палива з АЕС оцінюється у 800 млн дол. І це не кажучи про закупівлю обладнання і деталей, які потрібні для модернізації українських АЕС», - сказала Кошарна.

Як зазначила експерт, це стосується розширення можливості поставок ядерного палива для вітчизняних АЕС від американсько-японської компанії Westinghouse, будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, що дасть змогу економити щорічно близько 200 млн дол. За тимчасове вивезення відпрацьованого палива в Росію, а також програм з імпортозаміщення .

Представник асоціації «Український ядерний форум» зазначила, що при реалізації цих проектів Україна постійно піддаватиметься прямій або непрямій інформатаці з боку Росії, тому владі необхідно не давати суспільству піддаватися на провокації і продовжувати знижувати залежність АЕС від російського палива і технологій.

При цьому Кошарна закликала представників ЗМІ звертатися в першу чергу за інформацією до експлуатуючої організації - «Енергоатому» і державного регулятора, які детально й об'єктивно роз'яснять всі виниклі питання, оскільки саме вони зацікавлені в безпечній роботі української атомної енергетики.

Як повідомляв УНІАН, Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на початку квітня мала намір повідомити в Службу безпеки України про поширення деякими українськими засобами масової інформації недостовірних публікацій щодо будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) в Чорнобильській зоні відчуження.

У компанії відзначали, що 31 березня деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, якою залякують киян, щодо будівництва сховища ВЯП у зоні відчуження ЧАЕС, де вже працює одне і будується друге таке сховище. При цьому медіа повністю проігнорували всі позиції «за» і будь-яку інформацію про технічну суть проекту.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва близько 50% у загальному обсягу виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.