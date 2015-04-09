Яценюк розповів про успіхи в боротьбі з олігархами на ринку природного газу
Верховна Рада України підтримала урядовий законопроект про ринок природного газу, який позбавить олігархів чи будь-кого іншого права безкоштовно користуватися державними газорозподільними мережами.
Напередодні голосування Глава Уряду України Арсеній Яценюк звернувся до Парламенту щодо ухвалення відповідного закону. Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Яценюк нагадав, що практично всі газорозподільні мережі в країні перебувають в державній власності, водночас, кілька заможних громадян безкоштовно їх використовують.
Читайте такожКабмін зобов'язав великі підприємства невідкладно почати купувати газ лише у «Нафтогазу»
«Парламент проголосував один з основних законів на енергетичному ринку країни, - наголосив Яценюк за результатами прийняття Закону Верховною Радою. - Десять років не могли проголосувати, і нарешті сьогодні ми деолігархізували і демонополізували ринок природного газу в країні».
Закон про ринок природного газу передбачає право користування державними газорозподільними мережами виключно на платній основі.