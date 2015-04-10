Коболєв обговорить з НАТО енергетичну безпеку
08:53, 10 квітня 2015Енергетика
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Засідання Комісії Україна-НАТО відбудеться в Брюсселі в п'ятницю, 10 квітня
Засідання пройде на рівні заступників постійних представників / mil.gov.ua
У Брюсселі в п'ятницю, 10 квітня, відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО, на якому буде обговорюватися енергетична безпека.
Про це власному кореспонденту УНІАН в Брюсселі повідомили у Місії України при НАТО.
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Очікується, що участь у засіданні, яке пройде на рівні заступників постійних представників, візьме голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. Тема засідання - проблематика енергетичної безпеки України.
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