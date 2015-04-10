Чорнобильську АЕС офіційно знімають з експлуатації

Державна інспекція ядерного регулювання України видала окремий дозвіл Чорнобильській АЕС на завершення діяльності з припинення експлуатації перших трьох енергоблоків, уцілілих після аварії 1986 року, що означає офіційний перехід до етапу зняття даних блоків з експлуатації, який триватиме до 2028 року, йдеться в повідомленні прес-служби станції.

«Дозвіл видано згідно з умовами державної ліцензії на СЕ № 000040 від 22 березня 2010 р., отриманої ДСП ЧАЕС на підставі затвердженого Проекту етапу остаточного закриття і консервації (ОзіК)», - йдеться в повідомленні.

Головною та необхідною умовою отримання такого дозволу, як зазначили на станції, є визнання органом державного регулювання значного прогресу планування процесу зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС та успішна робота зі звільненню блоків станції від відпрацьованого ядерного палива і переміщення його в спеціальне сховище для безпечного зберігання - СВЯП-1.

«Першим етапом зняття з експлуатації є етап Остаточного закриття і консервації», реалізація якого має важливе значення для безпеки і вимагає стратегічного періоду часу реалізації (понад 10 років)», - наголошується в повідомленні Чорнобильській АЕС.

На станції запевнили, що всі роботи, плановані до реалізації в рамках проектів зняття з експлуатації, обґрунтовані з точки зору безпеки і в цілому спрямовані на захист населення і навколишнього середовища.

«Під час виконання робіт за Проектом на етапі остаточного закриття і консервації блоків ЧАЕС додатковий радіаційний вплив на об'єкти навколишнього природного, соціального та техногенного середовища буде значно нижчим за радіаційно-гігієнічні регламенти і є прийнятним з точки зору забезпечення екологічної безпеки», - додали на станції.

Також у повідомленні станції зазначається, що процес зняття з експлуатації станції матиме позитивний вплив на регіони Київської області, що прилягають до Зони відчуження, і м. Славутич, оскільки виконання всього комплексу робіт буде забезпечувати істотний вклад в соціально-економічний розвиток регіону, зайнятість населення та наповнення місцевих бюджетів.

«Таким чином, ця подія стосується інтересів не тільки персоналу Чорнобильської АЕС, але й персоналу обслуговуючих ЧАЕС організацій та мешканців Славутича», - підкреслюється в повідомленні.

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Довідка УНІАН. На етапі остаточного закриття і консервації енергоблоків Чорнобильської АЕС, який буде тривати до 2028 року, діяльність в основному стосуватиметься реакторів, контурів багаторазової примусової циркуляції і суміжного обладнання блоків 1, 2 і 3 Чорнобильської АЕС. Колишні енергоблоки планується перевести в якісно новий стан, що характеризується вищим рівнем безпеки з мінімальним споживанням ресурсів у режимі тривалого зберігання. Плановані роботи повинні вирішити такі основні завдання:

1. Демонтаж зовнішніх щодо ядерного реактора систем і елементів установок, які не впливають на безпеку та не потрібні для виконання робіт на подальших етапах.

2. Укріплення бар'єрів, які запобігають поширенню радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

3. Надійна консервація частин установок, які не демонтуються.

4. Створення умов для забезпечення тимчасового контрольованого зберігання радіоактивних матеріалів.