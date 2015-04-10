Україна безоплатно поставила в зону АТО газу на 9 мільярдів - Демчишин

Україна з вересня 2014 року по березень 2015 року безоплатно поставила в зону проведення антитерористичної операції на Донбасі природного газу на 9 млрд грн, сказав під час Години уряду у парламенті міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

За словами міністра, обсяг поставок природного газу в зону АТО за вказаний період становив 1,5 млрд кубометрів по 6000 грн за тис. куб. м.

Як раніше повідомляв УНІАН, у лютому 2015 року «Газпром» заявив про початок прямих поставок газу в зону АТО.

Україна не має інформації про даний факт, оскільки на газовимірювальних станціях частини окупованого Донбасу вже тривалий час не присутні представники «Нафогазу».

Читайте такожРФ продовжує поставляти газ на окупований Донбас, але хоче отримувати гроші від України

Факт прямих поставок «Газпромом» газу на території, що не підконтрольні українській владі, збільшує ймовірність попадання російського монополіста під санкції ЄС і США.