Глава Нацкомісії пояснив, як людина в селі може заплатити ринкову ціну за газ
Уряд підніме ціну газу для населення, але створює можливість отримати субсидії, щоб частково компенсувати українцям це подорожчання.
Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді розповів голова Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і компослуг Дмитро Вовк, передає «Українська правда».
Вовк нагадав, що ціну на електроенергію піднімуть у п'ять етапів, а ціни на газ будуть піднімати протягом двох років.
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Він пояснив, що Україна підняла ціну на газ для промисловості у квітні приблизно до 9600 гривень.
"Для населення регулятор встановив дві ціни: 3600 і 7200 гривень. 3600 - це дуже складна ціна, тому що це лише 50% від тієї, на яку ми орієнтувалися. Її будуть застосовувати в основному в селах, де використовують газ найбільше", - розповів Вовк.
Він пояснив, що цей тариф буде застосовуватися на час опалювального сезону на споживання до 200 кубометрів.
"Вже починаючи з 201-го кубометру доведеться платити по 7200 гривень", - пояснив Вовк.
"Нам всі задають питання, як людина у селі може заплатити таку ціну? Дуже просто - є Міністерство соцполітики, яке забезпечує незахищені верстви населення адресними субсидіями", - додав він.
Вовк повідомив, що НКРЕКП зобов'язала "всі енергопередавальні компанії розіслати протягом квітня-травня заявки на отримання субсидій".