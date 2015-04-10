Глава Нацкомісії пояснив, як людина в селі може заплатити ринкову ціну за газ

Про це на годині запитань до уряду у Верховній Раді розповів голова Нацкомісії з регулювання у сфері енергетики і компослуг Дмитро Вовк, передає «Українська правда».

Вовк нагадав, що ціну на електроенергію піднімуть у п'ять етапів, а ціни на газ будуть піднімати протягом двох років.

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Він пояснив, що Україна підняла ціну на газ для промисловості у квітні приблизно до 9600 гривень.

"Для населення регулятор встановив дві ціни: 3600 і 7200 гривень. 3600 - це дуже складна ціна, тому що це лише 50% від тієї, на яку ми орієнтувалися. Її будуть застосовувати в основному в селах, де використовують газ найбільше", - розповів Вовк.

Він пояснив, що цей тариф буде застосовуватися на час опалювального сезону на споживання до 200 кубометрів.

"Вже починаючи з 201-го кубометру доведеться платити по 7200 гривень", - пояснив Вовк.

"Нам всі задають питання, як людина у селі може заплатити таку ціну? Дуже просто - є Міністерство соцполітики, яке забезпечує незахищені верстви населення адресними субсидіями", - додав він.

Вовк повідомив, що НКРЕКП зобов'язала "всі енергопередавальні компанії розіслати протягом квітня-травня заявки на отримання субсидій".