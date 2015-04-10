Міністр енергетики: Україна не постачає електроенергію на окупований Донбас

Україна не постачає електроенергію на окуповані російськими терористами регіони Донбасу, а постачання природного газу на сьогодні незначні, сказав на Годині уряду в парламенті міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«На даний момент електрика не постачається на окуповані території», - сказав Демчишин.

Водночас, щодо постачання НАК «Нафтогазом України» природного газу на окуповані території міністр сказав: «З точки зору газу, можу сказати, що система відкрита, але наскільки я знаю, обсяги поставок незначні».

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна з вересня 2014 року по березень 2015 року безоплатно поставила в зону проведення антитерористичної операції на Донбасі природного газу на 9 млрд грн.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України затвердило список електростанцій, які знаходяться на територіях, підконтрольних проросійським екстремістам, для припинення розрахунків із ними.

Згідно з документом міністерства, в зоні АТО знаходяться: Старобешівська ТЕС («Донбасенерго»), Зуївська ТЕС (ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова), Зуївська експериментальна ТЕЦ, енергоустановки «Донецького метзаводу», «Ясинівського коксохімічного заводу», «Алчевського коксохімічного заводу», «Горлівського коксохімзаводу», «Макіївського метзаводу», «Алчевського меткомбінату», «Єнакіївського метзаводу», «Макіївкокс», ТЕЦ ВАТ «Силур», енергетичні установки концерну «Стирол» (бізнесмена Дмитра Фірташа), комбінату «Каргіл» і «ТПК Укрсплав».

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк 18 лютого доручив зупинити оплату електроенергії, вироблюваної на станціях, які знаходяться в зоні АТО.