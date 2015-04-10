Демчишин пояснив, чому слідом за здешевленням імпортного газу не знизяться тарифи

Курсові коливання поки не дозволяють слідом за здешевленням імпортного палива знизити тарифи на природний газ для населення і промисловості, сказав на Годині уряду в парламенті міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин.

«По мірі зменшення вартості газу нижче 250 дол. ми будемо мати можливість переглянути, але, на жаль, курс валют на сьогодні більше, ніж 21,70, і це не дає можливості знизити вартість газу в повній мірі. Тобто економія на імпортному газі є, але вона компенсується, більшою мірою, курсовою різницею», - сказав Демчишин.

За словами міністра, тарифи на газ формувалися в момент, коли курс гривні був 21,70 грн за дол., а вартість імпортного газу становила близько 300-305 дол. за тис. кубометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, у рамках виконання Меморандуму з ключовим кредитором країни Міжнародним валютним фондом підвищила з 1 квітня цього року мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 раза - до 3 600 грн за тисячу кубометрів палива.

Підвищення тарифів на газ для всіх категорій споживачів у середньому становило 285%.

Ввечері 1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів. За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на сьогодні становить близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо.