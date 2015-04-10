Чергові газові переговори пройдуть на день раніше - 13 квітня

Наступний раунд переговорів за участю України, Росії та ЄС, який пройде в Берліні, перенесено з вівторка,14 квітня, на понеділок, 13 квітня.

Про це в п'ятницю в Брюсселі журналістам повідомив голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, передає власний кореспондент УНІАН.

За його словами, дату перенесено на прохання російської сторони.

"Ми очікуємо проведення нового раунду тристоронніх переговорів щодо продовження «зимового пакета» наступного понеділка в Берліні. Ми сподіваємося обговорити пакет на 12 місяців, який покриє літо й наступну зиму в плані умов поставок російського газу", - сказав голова «Нафтогазу».

Коболєв сподівається, що в результаті цих переговорів буде досягнуто угоду, аналогічну тій, яку було досягнуто раніше (так званий «зимовий пакет»).

При цьому він висловився за якнайшвидше підписання такого документа, до липня, проте утримався від припущень, коли саме можуть бути досягнуті домовленості. "Звичайно, ми б вітали підписання раніше, ніж у липні, але складно передбачити, як довго триватимуть переговори з російською стороною", - підкреслив Коболєв.

Як раніше повідомляв УНІАН, увечері 1 квітня НАК «Нафтогаз України» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на постачання російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів. За словами міністра енергетики України Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на сьогодні становить близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлі газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо.

На чергових тристоронніх переговорах у Берліні Україна хоче домовитися з «Газпромом» про продовження «зимового пакета» до весни 2016 року.