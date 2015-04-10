Суд продовжить 15 квітня розгляд позову до Держгеонадр про передачу газового родовища приватної компанії

«Суд оголошує перерву в даній справі для підготовки до судових дебатів. Наступний розгляд справи відбудеться 15 квітня о 15.00», - сказав суддя Костянтин Кобилянський під час чергового засідання 9 березня.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході чергового засідання судді вислухали представників усіх зацікавлених сторін та прийняли від них додаткові документи.

Раніше в «Надра України» повідомляли, що «Нафтогазрембуд-1» хоче зобов'язати в судовому порядку Держгеонадр визнати отримання компанією спеціального дозволу на користування надрами Тинівского газового родовища.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією «Надра України» окружний адмінсуд на засіданні 31 березня не брав до уваги клопотання дочірнього підприємства «Нафтогазрембуд-1» про витребування документів. Крім того, 7 квітня відхилив клопотання про зупинення судового провадження, оскільки паралельно розглядається інший позов дочірнього підприємства щодо визнання протиправним та скасування рішення Львівської облради про погодження видачі спецдозволу компанії «Нафтогазрембуд-1».

Довідка УНІАН. "Західукргеологія" - єдине в галузі багатопрофільне підприємство, що здійснює весь комплекс геологорозвідувальних робіт на всі види корисних копалин.

Національна акціонерна компанія "Надра України" створена відповідно до указу президента України від 14 червня 2000 року "Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології" з метою поліпшення забезпечення потреб України в корисних копалинах, збереження і нарощування потенціалу геологічних підприємств.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

На початку 2014 року «Надра України» через суди повернула у свою власність усі часткові участі в Сахалінському газовому родовищі (Харківська обл.), які в період 2010-2013 років були неправомірно відчужені на користь компанії «Голден Деррік», пов'язаної з оточенням екс-президента Віктора Януковича.