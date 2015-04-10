Нафтогаз хоче залучити 1,5 мільярда доларів для закачування газу влітку

14:36, 10 квітня 2015
Енергетика
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Фінансування є "комерційно спрямованою угодою", оскільки влітку можна закупити газ за нижчою ціною і продавати потім за вищою, пояснив Коболєв.

REUTERS

Голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив про необхідність залучення іноземного капіталу в розмірі 1,5 млрд доларів для закачування газу до ПСГ у літній період.

Про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі після закінчення участі у засіданні Комісії Україна-НАТО, передає власний кореспондент УНІАН.

За його словами, «Нафтогазу» необхідно фінансування, яке покриє близько 6 млрд куб. м газу.

"Це більш-менш комерційна угода. Ми будемо обговорювати з Європейською комісією можливості надання допомоги. Якщо подивитися на поточні ціни, то це становитиме приблизно 1,5 млрд доларів", - сказав Коболєв.

Глава «Нафтогазу» вважає, що це фінансування може бути залучено від зарубіжних банків, міжнародних інституцій, а також компаній.

Він пояснив, що це фінансування є "комерційно-спрямованою угодою", оскільки влітку можна закупити газ за нижчою ціною і продавати потім за вищою.

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Як повідомляв УНІАН, Україна, завершуючи опалювальний сезон, 30 березня припинила відбір природного газу з підземних сховищ, у яких залишалося близько 7,7 млрд кубометрів палива. До наступного опалювального близько 7 місяців, і, за різними оцінками, Україні необхідно нагромадити близько 17 млрд куб. м газу.

Увечері 1 квітня «Нафтогаз» і «Газпром» підписали тримісячний контракт на поставки російського газу в Україну за ціною 248 дол. за тис. кубометрів. За словами міністра енергетики Володимира Демчишина, ціна європейського газу для України на сьогодні становить близько 270-280 дол. за тис. кубометрів.

При цьому міністр заявив, що Україна продовжить закупівлю газу на європейському ринку, незважаючи на зниження ціни на російське паливо.

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