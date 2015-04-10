Голова Нафтогазу вважає, що принцип "бери або плати" давно застарів

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що принцип "бери або плати" не повинен бути присутнім у майбутніх домовленостях з російським «Газпромом».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі журналістам по закінченні участі у засіданні Комісії Україна-НАТО.

"Ми сподіваємося, що в майбутньому пакеті ми зможемо домовитися, що це буде знову скасовано", - озвучив позицію української сторони Коболєв.

За його словами, старий контракт, в якому був передбачений цей принцип, "далекий від звичайних ринкових стандартів".

"Це не має економічного сенсу, як це було двадцять років тому", - підкреслив голова «Нафтогазу».

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Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський «Газпром» підписали додаткову угоду до контракту на поставки газу, згідно з якою дію «зимового пакета» продовжено до кінця червня 2015 року.

Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що «Газпром» не буде вимагати сплати штрафів за правилом «бери або плати» за поставки газу в II кварталі 2015 року, хоча раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак стверджував, що Росія має намір поставляти з 1 квітня газ Україні за принципом «бери або плати», який закладений у контракті 2009 року.

1 квітня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову від 31 березня №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більш як 100 доларів за тисячу кубометрів.