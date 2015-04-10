Голова Нафтогазу вважає, що принцип "бери або плати" давно застарів
Даний принцип не має економічного сенсу, як це було двадцять років тому, впевнений Коболєв.
Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв вважає, що принцип "бери або плати" не повинен бути присутнім у майбутніх домовленостях з російським «Газпромом».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у п'ятницю в Брюсселі журналістам по закінченні участі у засіданні Комісії Україна-НАТО.
"Ми сподіваємося, що в майбутньому пакеті ми зможемо домовитися, що це буде знову скасовано", - озвучив позицію української сторони Коболєв.
За його словами, старий контракт, в якому був передбачений цей принцип, "далекий від звичайних ринкових стандартів".
"Це не має економічного сенсу, як це було двадцять років тому", - підкреслив голова «Нафтогазу».
Читайте такожНафтогаз хоче залучити 1,5 мільярда доларів для закачування газу влітку
Як повідомляв УНІАН, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський «Газпром» підписали додаткову угоду до контракту на поставки газу, згідно з якою дію «зимового пакета» продовжено до кінця червня 2015 року.
Голова «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що «Газпром» не буде вимагати сплати штрафів за правилом «бери або плати» за поставки газу в II кварталі 2015 року, хоча раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак стверджував, що Росія має намір поставляти з 1 квітня газ Україні за принципом «бери або плати», який закладений у контракті 2009 року.
1 квітня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову від 31 березня №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більш як 100 доларів за тисячу кубометрів.