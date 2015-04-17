«Енергоатом» збільшив дохід від реалізації електроенергії на 39%

Розрахунки «Оптового ринку електроенергії» за відпущену «Енергоатомом» електроенергію за січень-березень склали 6,327 млрд грн, що становить 72,3%.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора оптового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом», із урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії, становить 8,677 млрд грн.

Вироблення електроенергії компанією за січень-березень 2015 року збереглося на рівні січня-березня 2014 року - 23,8 млрд кВт/год.

Як повідомляв УНІАН, Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), із 1 квітня підвищила тариф на відпуск електроенергії для «Енергоатому» на 31,5%, - до 42,21 коп. за кВт/год. із 32,11 коп. за кВт/год.

«Енергоатом» у 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,794 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» - найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна посідає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомні електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, із 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

«Енергоатом» за підсумками 2013 року збільшив чистий збиток порівняно з 2012 роком на 31% - до 4,076 млрд грн із 3,106 млрд грн.