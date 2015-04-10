Єврокомісія: газової зустрічі України, Росії та ЄС у Берліні не буде

У Європейській комісії кажуть, що наступний раунд тристоронніх переговорів України, Росії та ЄС зі спірних газових питань, який мав відбутися у Берліні 14 квітня, перенесено.

Як передає власний кореспондент агентства УНІАН, замість цього сторони зустрінуться на технічному рівні наступного тижня у Брюсселі, повідомила в п'ятницю прес-служба ЄК.

Крім того, віце-президент Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марош Шефчович привітав прогрес, досягнутий Росією і Україною станом на сьогодні, особливо щодо продовження «зимового пакета» в частині знижки і незастосування принципу "бери або плати" до кінця червня. "Я упевнений, що експерти підготують основу для наступної зустрічі на політичному рівні, яка відбудеться у квітні", - сказав він.

В ЄК зазначили, що у зв'язку з тим, що не всі технічні питання на експертному рівні знайшли своє розв’язання, тристоронні переговори на експертному рівні продовжаться наступного тижня у Брюсселі з метою підготовки наступної тристоронньої зустрічі на політичному рівні.

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Як повідомляв УНІАН, голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв повідомив, що наступний раунд переговорів за участі України, Росії та ЄС, який відбудеться у Берліні, перенесено з вівторка, 14 квітня, на понеділок, 13 квітня.

На чергових тристоронніх переговорах у Берліні Україна хоче домовитися з «Газпромом» про продовження «зимового пакета» до весни 2016 року.

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський «Газпром» підписали додаткову угоду до контракту на поставки газу, згідно з якою дію «зимового пакета» продовжено до кінця червня 2015 року.

Очільник «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що «Газпром» не вимагатиме сплати штрафів за правилом «бери або плати» за поставки газу в II кварталі 2015 року, хоча раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак стверджував, що Росія має намір поставляти з 1 квітня газ Україні за принципом «бери або плати», який закладений у контракті 2009 року.

1 квітня прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв підписав постанову від 31 березня №295 про надання Україні знижки на газ у другому кварталі цього року в розмірі експортного мита, але не більш як 100 доларів за тисячу кубометрів.