"Укрнафта" виконала зобов'язання щодо виплати 1,779 мільярда гривень дивідендів "Нафтогазу" за 2011-2013 роки

Найбільша в Україні нафтовидобувна компанія «Укрнафта» виконала зобов'язання, пов'язані з виплатою дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2011-2013 роках у розмірі 1,779 млрд гривень, що припадають на частку акцій «Нафтогазу» в «Укрнафті».

Це підтверджується змістом офіційного листа "Укрнафти", адресованого «Нафтогазу України».

Читайте такожВиставлена ціна покупки газу «Нафтогазом» в «Укрнафти» є заниженою - експерт

«Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» виконало зобов'язання, пов'язані з виплатою 1 779 624 775,36 грн дивідендів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011-2013 роках, - сказано в документі.

При цьому в листі наголошується, що грошові зобов'язання «Нафтогазу України» перед «Укрнафтою» з відшкодування шкоди, заподіяної Товариству в результаті протиправного заволодіння та розпорядження природним газом, видобутим в січні-лютому 2008 року, склали 2, 66 млрд грн.

«Зазначений факт підтверджується, зокрема, консолідованою аудованою фінансовою звітністю НАК «Нафтогаз України» за 2012-2013 роки, розміщеною на офіційному інтернет-сайті компанії», - нагадується у листі.

У зв'язку з наявністю зустрічних грошових вимог між «Укрнафтою» і «Нафтогазом України», зобов'язання Товариства з виплати дивідендів припинені шляхом заліку відповідно до статті 601 Цивільного кодексу України.

«Укрнафта» також повідомила, що в повному обсязі виконала податкові зобов'язання, що виникли у зв'язку з виплатою дивідендів.

Як повідомляв УНІАН, 30 березня «Нафтогаз України» опублікував аудовану компанією Deloitte & Touche звітність про результати діяльності в 2012-2013 роках.

Вперше у звітності найбільший енергетичний держхолдинг України визнав, що використовував 10 млрд кубометрів газу, які належать «Укрнафті».

Читайте також«Нафтогаз» занизив суму боргу перед «Укрнафтою» за 10 мільярдів кубометрів газу - заява компанії

При цьому «Нафтогаз» порахував, що його борг перед «Укрнафтою» за використаний обсяг газу становить 3,7 млрд грн.

На думку експертів, «Нафтогаз» занизив суму боргу перед «Укрнафтою», оскільки використовувати для оцінки боргу ціни, встановлені НКРЕКУ, не можна, так як в 2006-2007 рр. ціни на природний газ "Укрнафти" не регулювалися, а постанови НКРЕКУ про встановлення цін на газ "Укрнафти" в 2008-2011 рр. були скасовані в судовому порядку.

Не погасивши свій борг, «Нафтогаз» почав вимагати від «Укрнафти» сплати дивідендів у розмірі 1,8 млрд грн.