ЄС вітає прийняття Радою закону про ринок природного газу

Відповідну заяву у п'ятницю в Брюсселі зробила прес-секретар віце-президента Єврокомісії з питань Енергетичного Союзу Мароша Шевчовича Анна-Кайса Ітконен, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

"Це хороші новини з України. Ми вітаємо рішення українського парламенту прийняти законодавство про національний ринок природного газу, що є значним з декількох кроків в сфері реформ, які нещодавно зробила Україна", - заявила вона.

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Ітконен підкреслила, що цей закон відповідає зобов'язанням України в рамках Енергетичного співтовариства і відповідає третьому енергетичного пакету ЄС. "Це внесе вклад в моніторинг сектора природного газу, гарантуючи ринкові умови і більш конкурентну ціну. ЄС готовий підтримати Україну в швидкій імплементації цього закону і в подальших реформах, які відповідають зобов'язанням України в рамках Угоди про асоціацію, що зробить внесок у збільшення української та європейської енергетичної безпеки", - підкреслила прес-секретар.

Ітконен сказала, що широкі реформи, які поглиблюють енергетичну безпеку, є одним з ключових пріоритетів у сфері реформ, які узгоджені між Україною та ЄС у рамках Угоди про асоціацію, і які важливі для подальшої політичної та економічної стабілізації України.

Як повідомляв УНІАН, 9 квітня Верховна Рада України прийняла запропонований урядом закон «Про ринок природного газу» (№2250).