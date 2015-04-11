На Південно-Українській АЕС відключився генератор

Про це повідомляє прес-служба ДП НАЕК "Енергоатом", передає ТСН.

"Імовірно причиною відключення є втрата збудження генератора. Реакторна установка енергоблоку №3 розвантажена до 10% номінальної потужності. Зауваження в роботі реакторної установки відсутні", - сказано в повідомленні.

Читайте також«Енергоатом» збільшив дохід від реалізації електроенергії на 39%

Причому наголошується, що подія не має ніякого зв'язку з експлуатацією палива Westinghouse, а стосується винятково роботи електричної частини обладнання. Обладнання першого та другого енергоблоків АЕС працює без зауважень у заданому режимі.

Радіаційний фон на проммайданчику Південно-Української АЕС знаходиться на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень.

Раніше УНІАН повідомляв, що Чорнобильську АЕС офіційно знімають з експлуатації.