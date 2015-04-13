У Росії заявили про відмову від транзиту газу через Україну після 2019 року
Росія з великою ймовірністю відмовиться від транзиту газу через Україну після 2019 року, діючий транзитний контракт продовжуватися не буде, підтвердив глава Міненерго РФ Олександр Новак.
"Тільки що прозвучав виступ пана Міллера, який сказав, що транзитний контракт з Україною не буде продовжений після 2019 року. Тому зараз всі зусилля спрямовані на те, щоб реалізувати будівництво газотранспортної інфраструктури в Туреччину, на кордон Туреччини та Греції, і доставку споживачам південно-східної та Центральної Європи через цей маршрут", - сказав Новак журналістам, відповідаючи на питання, чи є остаточним рішення про припинення транзиту через Україну після закінчення строку чинного контракту, повідомляє РИА Новости.
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"Контракт (транзитний з Україною - ред.) діє до кінця 2019 року. Будівництво нової газотранспортної інфраструктури направлене в тому числі на диверсифікацію транзитних ризиків, які складаються. Я думаю, що це питання (відмови від транзиту через Україну - ред.) у високому ступені рішення", - додав глава Міненерго.