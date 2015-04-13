У Росії заявили про відмову від транзиту газу через Україну після 2019 року

"Тільки що прозвучав виступ пана Міллера, який сказав, що транзитний контракт з Україною не буде продовжений після 2019 року. Тому зараз всі зусилля спрямовані на те, щоб реалізувати будівництво газотранспортної інфраструктури в Туреччину, на кордон Туреччини та Греції, і доставку споживачам південно-східної та Центральної Європи через цей маршрут", - сказав Новак журналістам, відповідаючи на питання, чи є остаточним рішення про припинення транзиту через Україну після закінчення строку чинного контракту, повідомляє РИА Новости.

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"Контракт (транзитний з Україною - ред.) діє до кінця 2019 року. Будівництво нової газотранспортної інфраструктури направлене в тому числі на диверсифікацію транзитних ризиків, які складаються. Я думаю, що це питання (відмови від транзиту через Україну - ред.) у високому ступені рішення", - додав глава Міненерго.