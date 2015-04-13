Росія буде щоквартально встановлювати знижку на газ для України

Про це повідомляє РИА Новости.

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"Ми будемо приймати рішення по знижці щоквартально. Сам механізм і розмір знижки буде прийматися щокварталу виходячи з ринкової кон'юнктури", - сказав Новак, виступаючи на конференції "Європа і Євразія: на шляху до нової моделі енергобезпеки", організованої дискусійним клубом "Валдай".