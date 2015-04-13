Росія буде щоквартально встановлювати знижку на газ для України
18:25, 13 квітня 2015Енергетика
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Росія буде щоквартально вирішувати питання про знижку на газ для України, сказав журналістам міністр енергетики РФ Олександр Новак.
REUTERS
Про це повідомляє РИА Новости.
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"Ми будемо приймати рішення по знижці щоквартально. Сам механізм і розмір знижки буде прийматися щокварталу виходячи з ринкової кон'юнктури", - сказав Новак, виступаючи на конференції "Європа і Євразія: на шляху до нової моделі енергобезпеки", організованої дискусійним клубом "Валдай".
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