Тристороння зустріч Росії, України і ЄК щодо газу перенесена

Про це повідомляє РИА Новости.

Раніше сторони планували провестипереговори щодо газу в Берліні 14 квітня, але минулої п'ятниці стало відомо, що зустріч відкладена. Нові терміни поки не називалися.

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"Дата не визначена, зараз зустрінуться експерти, обговорять порядок денний. Нам поки не до кінця зрозумілий в принципі порядок денний. Всі питання, що стосуються другого кварталу, всі визначені. У нас немає питань, які вимагають термінового скликання консультаційної групи", - сказав Новак, відповідаючи на запитання, коли може відбутися наступна зустріч щодо газу.

"Ми чекаємо від української сторони і ЄК порядок денний, який вони хочуть обговорювати", - додав він.