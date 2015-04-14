Торги на ринку нафти почалися з різкого зростання цін

На світових торгах у вівторок, 14 квітня, ціни на нафту зростають на тлі заяв Управління енергетичної інформації Міненерго (EIA) США, передає Reuters.

Читайте такожСаудівська Аравія збільшила виробництво нафти до рекордного рівняТак, на початку торгів вартість травневого ф'ючерсу на північноморську суміш Brent піднялася на 0,9% - до 58,45 долара за барель, а ціна травневих ф'ючерсів на нафту марки WTI виросла на 1,1% - до 52,48 долара за барель.

EIA повідомило про те, що очікує зниження видобутку сланцевої нафти вперше за 4 роки. Відомство заявило, що в порівнянні з квітнем видобуток "чорного золота" знизиться в травні на 45 тисяч барелів на добу, до 4,98 мільйона барелів. За прогнозом EIA, якщо видобуток нафти залишиться незмінним протягом 2015 року, то запаси палива в США зростуть до 540 мільйонів барелів.