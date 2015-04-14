Міллер визнав, що модель роботи "Газпрому" в Європі розвалюється

Росія вперше розгорнуто задекларувала свою політику у відповідь на нову концепцію енергосоюзу ЄС, пише "Комерсант".

Так, глава "Газпрому" Олексій Міллер на спеціально підготовленій конференції в Берліні визнав, що модель роботи монополії в Європі розвалюється, звинуватив у цьому споживачів і владу ЄС і поклав на них відповідальність за наслідки, аж до зупинки поставок. Москва готова продовжувати діалог, в тому числі за правилами Брюсселя, але він буде жорстким. У такій ситуації все більш імовірним виглядає сценарій руху ЄС до альтернативних постачальників, зокрема Ірану.

Читайте такожНовий удар по "Газпрому": Єврокомісія отримає право впливати на його контрактиГоворячи про створення енергосоюзу ЄС, Міллер підкреслив, що якщо Єврокомісія захоче встановити єдину імпортну ціну на газ, "то це буде не найнижча з тих цін, за якими ми поставляємо газ в Європу". Більш того, вперше офіційно і відкрито від імені "Газпрому" прозвучала загроза зупинки поставок. "Звертаю вашу увагу, наша конкурентна перевага - ми можемо тримати паузу, якщо треба, ми цю паузу будемо тримати, якщо нас просто до цього змусять", - заявив Міллер.

Досі і російська влада, і керівництво "Газпрому" наполягали, що по своїй волі ніколи не порушать контрактних зобов'язань перед європейськими клієнтами. Зараз мова також йде про частково вимушену ситуацію - якщо Європа зробить неможливою реалізацію проекту газопроводу "Турецький потік", як це вже сталося в грудні 2014 року з South Stream. Олексій Міллер підкреслив, що проект "блокувався тільки з метою збереження статус-кво транзиту через Україну".

Читайте такожПрибуток «Газпрому» впав на 70%Між тим, жорстку позицію Москви частково компенсує визнання того, що вона готова прийняти, принаймні, частину правил Брюсселя. Олексій Міллер заявив, що "Газпром" може брати участь у створенні газотранспортних потужностей від кордону Греції і Туреччини на умовах Третього енергопакету, застосовувати який Росія досі категорично не хотіла і навіть оскаржила в СОТ, а також "обговорювати моделі співпраці у тому числі в рамках енергосоюзу".

У Єврокомісії вчора заявили "Ъ", що "не коментують коментарі". Але, за словами співрозмовників видання в Брюсселі, його позиція в газових відносинах з Москвою теж посилилася. Тепер претензії ЄС до "Газпрому" не зводяться тільки до принципів ціноутворення та дотримання вимог Третього енергопакету. ЄС, який багато і не надто результативно обговорював в останні роки зниження залежності від російського газу, тепер може форсувати вирішення цієї проблеми, перейшовши від теорії до практики. Наприклад, для південної Європи потенційним постачальником міг би стати Іран, предметні переговори з яким з цього питання Єврокомісія хотіла б провести вже в цьому році, дочекавшись зняття з країни міжнародних санкцій.