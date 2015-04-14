Україна вже почала закачувати газ до підземних сховищ

Україна з 11 квітня приступила до закачування природного газу в підземні сховища для створення необхідного запасу палива до опалювального сезону 2015-2016 рр. йдеться в повідомленні оператора ГТС держкомпанії «Укртрансгаз».

«За оперативною інформацією, добовий режим закачування блакитного палива в українські підземні сховища газу становить 39,8 млн куб. м. На аналогічну дату минулого року закачування природного газу не здійснювалася», - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в компанії, за кілька днів у газові сховища було закачано близько 100 млн куб. м блакитного палива.

«Закачування проходить в оптимальному технологічному режимі на двох газових сховищах», - додали в «Укртрансгазі».

Станом на сьогоднішній ранок в українських газосховищах міститься 7,710 млрд куб. м газу, що на 6% більше за показники минулого року.

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Як повідомляв УНІАН, минулого тижня глава НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв заявив про необхідність залучення іноземного капіталу в розмірі 1,5 млрд доларів для закачування газу в ПГС у літній період.

Україна, завершуючи опалювальний сезон, 30 березня припинила відбір природного газу з підземних сховищ, в яких залишалося близько 7,7 млрд кубометрів палива. До наступного опалювального сезону близько 7 місяців, і, за різними оцінками, Україні необхідно нагромадити близько 17 млрд куб. м газу.