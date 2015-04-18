«Енергоатом»: відключення блоку Южно-Української АЕС не пов'язане з американським паливом

Відключення 11 квітня енергоблоку №3 Южно-Української АЕС, де у дослідній експлуатації знаходиться ядерне паливо компанії Westinghouse, пов'язано виключно з роботою електричної частини обладнання, йдеться в заяві компанії-оператора «Енергоатом».

У компанії нагадали, що 11 квітня о 14:37 на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС під дією автоматичного електричного захисту був відключений генератор.

«Ймовірно, причиною відключення є втрата збудження генератора. Реакторна установка енергоблоку №3 розвантажена до 10% номінальної потужності. Зауваження в роботі реакторної установки відсутні», - йдеться в повідомленні «Енергоатому».

«Акцентуємо увагу, що подія не має ніякого зв'язку з експлуатацією палива Westinghouse, а стосується винятково роботи електричної частини обладнання», - додали в компанії.

Згідно з повідомленням, обладнання першого та другого енергоблоків АЕС працює без зауважень у заданому режимі.

«Радіаційний фон на проммайданчику Южно-Української АЕС перебуває на рівні природних фонових значень, що були заміряні до пуску атомної станції. Викиди радіоактивних речовин у навколишнє середовище не перевищують встановлених допустимих значень», - підкреслюється в повідомленні «Енергоатому».

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Довідка УНІАН. Южно-Українська АЕС - розташована на берегах Південного Бугу в місті Южноукраїнськ Миколаївської області і є відокремленим підрозділом НАЕК «Енергоатом». Входить до складу Южно-Українського енергетичного комплексу.

До складу енергокомплексу входять: Южно-Українська АЕС (3 атомні енергоблоки ВВЕР-1000 сумарною потужністю 3000 МВт), Олександрівська ГЕС на річці Південний Буг (2 гідроагрегати, сумарна потужність 11,5 МВт) і Ташлицька ГАЕС (в експлуатацію введена перша черга: 2 гідроагрегати сумарною потужністю в генераторному режимі 320 МВт, у стадії будівництва друга черга - гідроагрегат №3).